大分県日田市西有田の県立日田支援学校で11月29日、高等部による初めての文化祭があった。イベントの一環で、大分マリーンパレス水族館「うみたまご」（大分市）が飼育するマゼランペンギン2羽の出張展示もあり、生徒や来場者が「かわいい」と歓声を上げた。ペンギンの展示は、地域の人を呼び込む狙いのほか、今回初めて文化祭を開く高等部の試みを、最初に海に飛び込む「ファーストペンギン」にちなんでたたえようと同校が依