市民マラソン大会「山鹿灯籠ウィメンズマラソン」が11月30日、熊本県山鹿市で初めて開かれた。山鹿温泉さくら湯前をスタートするコースに全国から899人が出場した。市内30超の団体などでつくる実行委員会が、女性たちの社会貢献に感謝を伝えようと企画した。地域の防災や医療、ボランティア活動などに取り組む女性や、これから関わろうとする女性を対象にしたハーフと10キロ、小学4年生以上が対象の1・5キロのコースが設定され