熊本県八代市の八代神社（妙見宮）の秋祭り「八代妙見祭」のお上り神幸行列は、秋晴れに恵まれた11月23日に盛大に催された。8月に地域を襲った記録的大雨の災禍を振り払い、住民たちを元気づけるかのように、江戸絵巻を再現した40の出し物が旧城下町を練り歩く。繊細な飾りが施された笠鉾（かさぼこ）9基の引き手たちの「ほいほい」というかけ声がこだまする。奉納団体がそれぞれ演舞を披露した八代神社近くの砥崎河原（とさきの