西九州自動車道平戸インターチェンジ（IC）の開通を前に、長崎県平戸市は7日、この日しか歩けない記念ウオーキングなどのプレイベントを佐世保市江迎町栗越の現地で開く。平戸ICは14日午後4時に利用開始となる。記念ウオーキングは午前10時半〜午後2時半に3コース（2キロ、4キロ、7キロ）で実施する。当日の受け付けで先着2千人にイベント内で使える商品券を配布する。先着順で熱々に蒸した川内かまぼこ、すし、鍋の振る舞いも