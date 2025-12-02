諏訪神社本殿（長崎市上西山町）の大改修が発表された1日、記者会見場には氏子の代表者や長崎くんちの関係者も駆け付けた。この日、改修事業を支える会が結成され、会長職に就いた森拓二郎・長崎商工会議所会頭（70）は「本殿の再生を図り、くんちなど、この地で受け継がれる神事を次の世代へつなげることが使命だ」と強調した。会見では吉村政徳宮司（76）が「本殿は老朽化が著しく損傷は限界に達し、このまま放置できない状