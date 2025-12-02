佐賀県有田町選挙管理委員会は1日、任期満了に伴う有田町長選と同町議選（定数16）を、来年4月7日告示、同12日投開票と決めた。立候補予定者説明会はいずれも2月9日午後2時から、町西公民館（同町立部乙）で。有権者数は1万5401人（12月1日現在、町選管調べ）。（糸山信）