佐賀県鹿島市古枝の祐徳稲荷神社では、正月用の「御神矢（ごしんや）」作りが佳境を迎えている。1日には8人の巫女（みこ）が、矢に来年のえとの午（うま）が描かれた絵馬や鈴、松竹梅の飾りなどを一つずつ丁寧に取り付けた。作業は10月から始まり、12月中旬までに約3万本を準備する。巫女（みこ）1年目という古賀思結（しゆう）さん（21）は「参拝者の方に新年を気持ちよく迎えてもらえるよう、心を込めて作った」。711（和