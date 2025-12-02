佐賀県鳥栖市は1日、9億1215万円を増額する本年度一般会計補正予算案など24議案を発表した。サッカーJ2サガン鳥栖の本拠地である駅前不動産スタジアム周辺に防災照明灯を新設する事業費や、鳥栖まちづくり推進センターの建て替え工事に向けた実施設計の委託料などを計上する。2日開会の市議会定例会に提案する。サガン鳥栖関連事業には、県内に地方拠点を置くゲーム制作会社「Cygames」（サイゲームス、東京）が本年度に企業版