佐賀市の坂井英隆市長は1日、10月の市長選で再選して以来、初の市議会定例会で所信表明を行った。「佐賀市から安全・安心な暮らしと、持続的な成長を両立させ、地方から日本を変える新しい成功モデルを創りたい」と述べた。坂井氏は「変わらないことが最大のリスクと捉え、変化を恐れず挑戦し続ける姿勢を貫くことが今の地方に求められている」と強調。市政運営の柱として、治水対策▽地域経済の振興▽農林水産業の振興▽未来