2013〜15年の生活保護費引き下げを違法とした最高裁判決を受け、政府が減額分の一部しか受給者に補償しない方針を決めた。勝訴した受給者が強く反発するのは当然である。政府は全ての受給者に、引き下げた全額を補償すべきだ。6月の最高裁判決は、厚生労働省が物価下落率を指標にした「デフレ調整」で支給額を減らしたことについて、専門家による審議を経ておらず違法と判断した。厚労省は専門委員会で対応を検討し、新た