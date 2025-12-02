孤独死を防ごうと、西日本新聞の販売店は福岡県筑後版読者を対象に「地域見守り隊」の取り組みを進めている。読者が親族らの緊急連絡先を販売店側に無料で登録しておくと、配達員は、新聞がたまるなど異常を感じたときに連絡先に電話する。問い合わせはメールで。申し込みはファクス＝092（985）6517＝かQRコード。購読者の氏名、住所、電話番号のほか、緊急連絡先の氏名と続柄、電話番号を明記する。