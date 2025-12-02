米半導体大手エヌビディアのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米半導体大手エヌビディアは1日、半導体設計支援ソフトウエア大手の米シノプシスに20億ドル（約3100億円）出資すると発表した。技術連携を深めることで人工知能（AI）開発を巡る経営基盤の強化を目指す戦略の一環で、複数年にわたって協業関係を拡大。AI向け半導体を中心とする製品開発力を強化する。エヌビディアは、シノプシスの株式を1株当たり414.79