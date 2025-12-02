欧州航空機大手「エアバス」のロゴ（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州航空機大手エアバスの主力小型機「A320」シリーズで、一部の機体の胴体パネルに品質問題が見つかったとロイター通信が1日、報じた。この機種ではソフトウエアの不具合で、世界的な影響が出たばかり。週明け1日の欧州株式市場では、業績への懸念からエアバス株は前週末と比べ、一時約11％下落した。ロイターによると、エアバスは品質問題が発生した