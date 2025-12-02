歴史ある酒蔵を自動運転の車で快適に訪れてもらおうと、日産自動車（横浜市）は、神戸市にある日本屈指の酒どころ「灘五郷」エリアで自動運転技術を活用した実証運行を2026年1月から開始する。同社と神戸市、灘五郷酒造組合などが連携した取り組みで、観光振興に加え地域交通の課題を解決するねらいも。今後段階的に実証を重ね、2030年度の商用運行スタートを目指す。実証運行に使用する車両最初の実証運行は2026年1月19日から