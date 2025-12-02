第1回【「クマ駆除」を担う新人ハンターが“命の危険”に晒される懸念も…「長野県中野市4人殺害事件」がカゲを落とす「ハーフライフル規制」とは】からの続き──。今年3月1日に改正銃刀法が施行された。その結果、クマの駆除に必要だとされる「ハーフライフル銃」の所持許可が厳格化されてしまった。（全3回の第2回）＊＊＊【写真】「お願いだからこっちを見ないで…」山道では絶対に遭遇したくない瞬間…人間と目が合った瞬