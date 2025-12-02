日本ハムの山崎福也投手（３３）が１日、札幌市内の北海道大学病院を訪問し、入院中の子どもたちへプロ１号となる本塁打を約束した。同病院は自身が中学３年時に生存率１０％と診断された脳腫瘍の大手術から生還した特別な場所。小児がんなどで入院中の子どもたち１８人と交流し、本塁打のリクエストを受けると、「ピッチャーなんですけどね。でもうれしいです。なんとか打てるように練習します」と、二刀流での活躍を誓った。