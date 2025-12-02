NY原油先物1 月限（WTI）（終値） 1バレル＝59.32（+0.77+1.32%） ニューヨーク原油は反発。１１月３０日の石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラス会合で、２０２６年第１四半期の原油生産量の据え置き（有志８カ国の増産停止）で合意され、同日に米フロリダ州で行われた米当局者とウクライナ代表団の和平協議に進展が見られないなか、２９日にウクライナが黒海沿岸のロシアの石油積み出し港、ノボロシースク港