※経済指標 ＊製造業PMI（確報値）（11月）23:45 結果52.2 予想51.9前回51.9 ＊ISM製造業景気指数（11月）0:00 結果48.2 予想49.0前回48.7 ※発言・ニュース ＊ゼレンスキー大統領 ・領土問題は交渉で最も困難な課題。 ・新たな和平案はより良い内容。 ・米交渉団はロシアに意見を伝える。 ・トランプ大統領と計画の核心について協議を予定。 ＊マクロン大統領 ・ロシア経済への