主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子、ドラマ『ちょっとだけエスパー』の第7話が本日12月2日（火）に放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！前回放送の第6話では、ついに文太（大泉洋）らのボスで「ノナマーレ」の社長・兆（岡田将生）の正体など次々と大きな謎が明かされた。兆の正体、それは四季（宮粼あおい）の本当の夫であり、本名は文人（フミト）。文太と同じく“ぶんちゃん”と四季から呼ばれていたのだ