関東からも関西･名古屋からも特急「あずさ」「しなの」利用で気軽にアクセスできる、長野県の松本エリア。松本出身で世界的に活躍中の草間彌生作品の展示で知られる「松本市美術館」やレトロな「なわて通り商店街」、その傍らの「四柱神社」など、徒歩圏内だけでも見どころが多いエリアです。そこから少し足を伸ばせば、スキーリゾートとして有名な「白馬」や北アルプスがそびえる山岳都市「大町」、のどかな田園地帯が広がる「安