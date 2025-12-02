【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』の第7話が12月2日に放送。あらすじと場面写真が公開された。 ■次々と謎が明かされた第6話 第6話では、ついに文太（大泉洋）らのボスで、「ノナマーレ」の社長・兆（岡田将生）の正体など次々と大きな謎が明かされた。兆の正体、それは四季（宮崎あおい/「崎」は、たつさきが正式表記）の本当の夫であり、