11·î29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤ÎÂè14Àá¤Ç¡¢²¦¼Ô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ï¥â¥Ê¥³¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£ÆîÌîÂó¼Â¤Ë·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢£°¡Ý£±¤ÇÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥Ñ¥êSG¤Î´Ú¹ñÂåÉ½MF¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤¬¡¢¹óÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡Ù¤Ï¡Ö¾×·â¤À¡£À£É¾¤¹¤é¤Ê¤¤¡£ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤¬ºÇÄãÉ¾²Á¡¢PSG¤ÏÆîÌî¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥â¥Ê¥³¤Ë£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¥á