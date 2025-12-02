プロ野球・巨人の坂本勇人選手が1日、都内の映画館で行われたトークショーに出演。サウナが好きで休日は“整えている”ことが多い、などと約600人のファンの前で語りました。「サウナ好きですね。試合後も入るときありますね。なんか、気持ちが1回リセットされるというか・・・休みの日は大体行ってますね」東京ドームにもサウナが完備されていて、試合後に入ると、必ずと言っていいほど、小林誠司選手に会うと笑った坂本選手。水