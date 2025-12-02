今年のジャパンＣは唯一参戦した外国馬カランダガンの勝利で幕を閉じた。世界Ｎｏ．１ホースの来日で戦前から大いに盛り上がり、レースでもこれほど興奮したジャパンＣは、いつ以来になるだろうか。まさに日本ＶＳ世界。それを象徴するようなレースだった。改めて重要さを感じさせられた。２０年は３頭の３冠馬アーモンドアイ（１着）、コントレイル（２着）、デアリングタクト（３着）が激闘を繰り広げ、イクイノックスが快勝