ソフトバンク3年目の前田純投手（25）は左肘に違和感を感じた7月下旬以降、リハビリに励んでいる。昨季の1試合から飛躍し、今季は自己最多10試合に先発したが、実戦から離れた期間は闘志を燃やすために試合を客席から見ることもあった。大学時代に“無の意識”の重要性に気づき、昨季オフの和田塾での異次元のランニングで改めて必要だと認識。“無”が自身に合うと感じる、意外な理由も明かした。前田純は3年目の今季、先発で