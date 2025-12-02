2日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円高の4万9450円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9303.28円に対しては146.72円高。出来高は8903枚だった。 TOPIX先物期近は3343.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIX現物終値比5.17ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49450+1508903 日経225