「チャンピオンズＣ・Ｇ１」（７日、中京）メイショウハリオを担当する湊厩務員とは、彼がかつて栗東・土門厩舎に所属していた時からの仲。私が美浦へ転勤する際には二人だけの“お別れ会”を開いてくれたほど泣かせる男で、今でも友人関係は続いている。それゆえ、ハリオのことはデビュー前から知っており、苦労話をよく聞いていた。なかなか“あまのじゃく”な馬で、初めて東京へ遠征した２１年薫風Ｓでは、イレ込みがキツ