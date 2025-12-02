「香港国際競走」（１４日、シャティン）香港Ｃに出走するベラジオオペラが栗東坂路で国内最終追い切り。軽快なフットワークで４Ｆ５４秒１−３９秒３−１２秒１をマークした。騎乗した上村師は「しまいの反応を確かめた感じです。坂路で動く馬じゃないので、これだけ動ければ十分仕上がっていると思います」と納得の表情だ。初の海外遠征については「環境の変化だけですね。賢い馬なので対応はしてくれると思います」と前向き