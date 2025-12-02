ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が、12月上旬にタイ・バンコクで行われる野球教室に参加する。現地の少年少女150人に指導するだけではなく、4度の本塁打王に君臨した長距離砲は、打撃のデモンストレーションも披露する予定。野球人口約3000人といわれるほほ笑みの国で、プロ野球最高峰の打球を披露し、野球の発展にひと役買う。いくつもの野球教室を行ってきた山川だが、海外での指導は初の経験だ。「海外の野球がどんなレ