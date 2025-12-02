「チャンピオンズＣ・Ｇ１」（７日、中京）桶狭間のダート頂上決戦に彩り豊かなメンバーが集結した。その中で主役を務めるのは３歳馬のナルカミだ。デビューから６戦５勝。前走のＪＤクラシックでＧ１初制覇を飾った勢いそのままに歴戦の古馬も撃破するか。一方、データ班のイチ推しはウィルソンテソーロ。当レースは２年連続の銀メダル。三度目の正直なるかに注目だ。▼傾向（過去１０年）ＪＣダートの名称で００年に新設