さらなる飛躍を後押しするはずだ。今季のパ・リーグ「最多セーブ投手賞」に輝いたソフトバンクの杉山一樹投手（２７）が１日、大物メジャーリーガーとの自主トレ計画を明かした。「一緒に練習しようと声をかけていただいた」――。オファーの主は、ホークスＯＢのメッツ・千賀滉大投手（３２）。今月中旬にかけて福岡県内の施設で短期集中の合同練習を行う予定で、メジャーに羽ばたいた先輩から貴重なアドバイスと刺激を受ける。