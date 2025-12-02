「チャンピオンズＣ・Ｇ１」（７日、中京）桶狭間のダート頂上決戦に彩り豊かなメンバーが集結した。その中で主役を務めるのは３歳馬のナルカミだ。デビューから６戦５勝。前走のＪＤクラシックでＧ１初制覇を飾った勢いそのままに歴戦の古馬も撃破するか。偉大な先輩からのバトンをしっかりと引き継ぐ。ＪＤクラシックでＧ１級初制覇を飾ったナルカミ。同じゴドルフィンブルーの勝負服で２３＆２４年チャンピオンズＣを連覇