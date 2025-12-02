職場での窃盗は金銭的な被害だけでなく、働く人同士の信頼関係をも根底から壊してしまう。東京都の50代女性は、かつて勤務していたアパレル企業で起きた、衝撃的な事件を振り返った。当時、女性が働いていた職場では、商品開発のために多くのサンプル品が作られていたという。「アパレルは製造するかどうか判断する為に、サンプルを沢山作ります。それらのサンプルの中には皮革製品等、高価なものも多くあります」一般的に「サンプ