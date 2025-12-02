駅などで他人にわざとぶつかる“ぶつかりおじさん”。その被害報告は後を絶たない。東京都の30代男性は、昨年の秋ごろに駅で「60代ぐらいの見た目の男」とぶつかったという。「私はそのとき壁側を歩いていました。その男はながら歩きをしてぶつかったのですが、その反動で男側の携帯が壊れたらしく、それで言い合いになりました」壁側にいた投稿者がこの男性を避けるのは難しかったに違いない。携帯が壊れたと言いがかりをつける当