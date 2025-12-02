F1カタールGP自動車レースF1の今季第23戦カタールGPが現地11月30日まで、ルサイル・インターナショナル・サーキットで開催された。レッドブルの角田裕毅は15番グリッドからスタートし、10位入賞。チームメートのマックス・フェルスタッペンが優勝した。会場には元イングランド代表のデビッド・ベッカム氏が現地を訪問。男子テ ニスのノバク・ジョコビッチ（セルビア）ら豪華スターと対面した様子を自身のインスタグラムで公開し