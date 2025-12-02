スノーボード・ハーフパイプ日本代表が１日、２−２５〜２６年シーズン初戦が開催される中国に向けて羽田空港から出発した。女子で３月の世界選手権銀メダルの清水さらと同４位の工藤璃星（ともにＴＯＫＩＯインカラミ）の「１６歳コンビ」は、ともに初参戦のザ・スノーリーグから来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表選考を兼ねたＷ杯開幕戦（ともに中国）に挑む。ジュニア時代からライバル同士の２人の新星が、仲良く空港に