巨人・浅野翔吾外野手（２１）が１日、新ホームランパフォーマンスの披露に意欲を示した。東京・文京区のＩＭＭシアターで行われた「Ｇ選手×野球好き芸人スペシャルトークスタジアム」に高梨雄平投手（３３）と出演。同イベントの質問コーナーでホームランパフォーマンスについて話が及び、同席した「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＬＥＯが考案したうどんをすするパフォーマンスを「やってみたい」と前向き。「１番・中堅」の座を目指