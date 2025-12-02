大会初の関西対決となった全日本大学アメフト選手権決勝・甲子園ボウル（１４日）の会見が１日、同球場で行われ、関学大（関西１位）と対戦する立命大（関西２位）は２連覇への秘策をにおわせた。昨季は９年ぶり９度目の学生日本一に輝いたが、今季は関西学生リーグ最終節（１１月９日・万博）で３―２４と関学大に完敗。ＯＢの高橋健太郎監督（４４）は「１０回やって１回勝てるかの相手だが、その１回を甲子園に持ってきたい。