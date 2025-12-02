◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京・ダート１８００メートル）３年連続の出走でＪＲＡ・Ｇ１初制覇を目指すウィルソンテソーロ（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）は２３年が０秒２差、２４年は鼻差の２着。ともに逃げたレモンポップにゴール前で鋭く迫ったが、あと少しで頂点を逃した。２走前のマイルＣＳ南部杯を４馬身差で圧勝。連覇を狙った前走のＪＢＣクラシックは勝ち馬から離された５