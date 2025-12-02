TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が2日、同局「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。1日に同番組の取材中に、リポーターとして出演していたフリーアナウンサーの原千晶（36、セントフォース所属）がケガをしたと発表されたことについて言及した。1日の放送を欠席していた安住アナは、この日は冒頭から登場。6時前の「早朝グルメ」のライブ中継後「昨日は私、ちょっと体調があまり良くなくて、急きょお休みをいただきま