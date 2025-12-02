豪雨による甚大な被害が出た東南アジアの被災地では、混乱のさなかに窃盗や略奪などの犯罪が起きていて、治安の悪化が懸念されています。記者「洪水によって線路上に立ち往生しているこちらの貨物列車から、物資が次々と持ち去られたということです」現地メディアによりますと、大規模な洪水で100人を超える死者が出たタイ南部ハートヤイでは、貨物列車や被災したコンビニエンスストアなどから食料品や日用品が盗まれる事件が相次