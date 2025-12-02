ア・リーグ東地区のレイズは、１日（日本時間２日）オリオールズのブランドン・ハイド前監督が、レイズのシニア・アドバイザーに就任したことを発表した。ハイド氏は、昨年、菅野智之投手が所属したオリオールズの監督として、就任７年目シーズンの指揮をとったが、開幕ダッシュに失敗。５月に電撃解雇されていた。オリオールズでの通算監督成績は４２１勝４９１敗。低迷するチームを再建し、２０２３年はトレード期限にアスレ