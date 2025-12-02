広島・森が1日、広島市内の球団事務所で契約更改交渉を行い、1800万円増の年俸3800万円（金額は推定）でサインした。「（球団からは）イニングの規定と勝ちのことを言われた。自分の場所を確立していくためには結果を出していかないといけない。来季は規定と2桁勝てるように頑張りたい」今季は開幕ローテーション入りし、23試合に先発して7勝8敗、防御率3・55。132イニングを投げ、規定投球回には11足りなかった。今オフは3