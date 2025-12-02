ALBION DRESSERが2025年12月1日（月）、美容とライフスタイルを融合させた新しいオリジナル雑貨9品を発売！「毎日使うものこそ可愛く」をテーマに、シンプルながらも機能性抜群なアイテムが勢ぞろい。ミントブルーをアクセントに、毎日の美容時間をもっと楽しくしてくれる雑貨が登場です。これらはギフトにもぴったり。あなたの日常を華やかに彩るアイテムが揃っているので、ぜひチェックしてみて♪ 日常に溶け込む可