中国でこのほど、「消費財需給の適合性を強化して消費をさらに促進することに関する実施方案」が発表され、2027年までに三つの兆元レベルの消費分野と10の1000億元レベルの消費ホットスポットを形成するという目標が明確に打ち出されました。中国の高齢者向け用品市場は三つの兆元レベル消費分野の一つで、データによると、中国の高齢者向け用品市場規模は2014年の2兆6000億元（約57兆円）から2024年には5兆4000億元（約119兆円）