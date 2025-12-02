NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4274.80（+19.90+0.47%） 金２月限は続伸。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測を受けて買い優勢となったが、買い一巡後は利食い売りを受けて上げ一服となった。欧州時間に入ると、押し目を買われた。日中取引では、ドル安一服を受けて利食い売りが出たが、米ＩＳＭ製造業景気指数の低下が下支えになった。 MINKABU PRESS