和歌山県白浜町の白良浜で、砂の飛散を防ぐネットを設置する町職員ら＝11月白い砂のビーチが人気の和歌山県白浜町・白良浜でこのほど、冬の強い風で砂が温泉街へ飛散するのを防ぐネットが設置された。白浜温泉街の冬支度として1982年から続く事業で、来年春まで張られている。ネットは11月27日に設置。町職員ら約10人が同日午前、スコップで砂を掘って木のくいを打ち込み、幅約20〜30メートルの漁業用ネットを次々と取り付けて