【ニューヨーク共同】米政権が東部ニュージャージー州連邦地検の事実上のトップにトランプ大統領の元個人弁護士アリーナ・ハバ氏を任命したことについて、東部ペンシルベニア州フィラデルフィアの連邦高裁は1日、ニュージャージー州地裁の8月の判断を支持し、人事は違法とした。米メディアが伝えた。連邦検事は大統領が指名し、上院の承認が必要。ハバ氏が承認を経ていないことを「憲法上の手続きを完全に無視している」と指摘