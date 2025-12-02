【ワシントン共同】米国務省は1日、20カ国・地域（G20）の2026年議長国に就任したと発表した。「トランプ大統領の指導の下、G20は経済成長と繁栄の推進という中核的な使命に再び焦点を当てる」と強調した。トランプ政権はG20の関連会議が増えたなどとして、会議の規模縮小を検討しているとされる。国務省は、規制の軽減による経済的繁栄の実現、手頃な価格で安全なエネルギー供給網の確保、新たな科学技術と技術革新の先導の三