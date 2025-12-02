◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断大きな顎は大きな体をつくる。ルクソールカフェの旺盛な食欲をうかがわせる立派な顎も540キロ超の巨体をつくり出しました。首が太く、肩が大きい。トモも厚く腹袋もたくましい。ボリューム満点の馬体です。ただし、筋肉の量に質が伴ってくるのはこれから。3歳馬だけにまだ進化できる。立ち姿には幼さがうかがえます。頭を高めの位置に収めてハミを気にしている。古馬になれば気性も成長するでし